Inspectiedienst Dierenbescherming haalt 61 hondjes uit woning

De eigenaresse van de honden van verschillende kleine rassen was al eerder gecontroleerd. Toen liepen er 25 hondjes in het huis. De LID-inspecteur legde de eigenaresse destijds maatregelen op omdat de verzorging van de dieren onder de maat was, maar bij de hercontrole vorige week woensdag bleek dat de situatie eerder erger dan beter was geworden, zegt de inspectiedienst. Er waren nu 61 hondjes in huis.

De dieren hadden een zwaar vervuilde vacht en zaten in donkere ruimtes, kattenbenches en zelfs in kastjes. De woning was bezaaid met uitwerpselen en doordrenkt van urine, aldus de LID.

De dieren zijn allemaal in beslag genomen en naar een opvangadres gebracht. Politie en LID hebben proces-verbaal opgemaakt. Justitie zal beslissen wat er met de eigenaresse gaat gebeuren.