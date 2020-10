Miljardair Bloomberg spekt nog maar eens de verkiezingscampagne van Biden

Bloomberg, een steenrijke mediamagnaat en zakenman, heeft met veel geld zelf geprobeerd de Democratische presidentskandidaat te worden, maar dat was voor hem een tegenvaller. Hij werd er onder meer van beschuldigd „de verkiezingen te willen kopen.” Drie andere Democraten inclusief de uiteindelijke winnaar in de Democratische race passeerden hem.

Bloomberg heeft vervolgens gezegd mogelijk wel 84,5 miljoen euro over te hebben voor de campagne van Biden. Hij heeft al veel geld gespendeerd in Florida om Biden te helpen en volgens zijn medewerkers wordt er in de laatste dagen voor de verkiezingen extra geld tegenaan gegooid. Trump won in 2016 in Florida op het nippertje.

De Republikeinse Trump zou een stuk minder geld in de campagnekas hebben, net als vier jaar geleden, toen hij verrassend won van Hillary Clinton. De 74-jarige president zegt dat niet nodig te hebben om te winnen, en hij wil niet afhankelijk worden van (beleids)afspraken met donateurs. „Ik kan iedereen in Wall Street opbellen, elk Amerikaans bedrijf. Ze kennen mij allemaal. Maar ze zullen er altijd iets voor willen hebben”, zei hij deze week tijdens een campagnerally tegenover zijn supporters.

Werkt Trumps coronabesmetting deze verkiezingen in zijn voor- of nadeel? Daarover gaan twee Nederlandssprekende Amerikanen met elkaar in discussie in de podcast ’Trump vs. Biden – de strijd’. Jill Adler stemt op Joe Biden, Brian Godor is Republikein.