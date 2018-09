Zes mannen pikten uit 23 Duitse tankstations

Over de waarde van de buit is niets bekend. De daders sloegen meestal de glazen deur van een kassahuisje in. Eenmaal binnen gooiden ze snel pakjes sigaretten in een dekbedovertrek. Op hun vluchtauto hadden ze kentekens gezet die in de buurt waren gestolen.

De inbraakgolf begon in mei vorig jaar en duurde tot december. De daders sloegen onder meer toe in Emmerik en Kranenburg bij Nijmegen, in Straelen en Wachtendonk bij Venlo en in Lingen bij de grens met Twente. De verdachten zijn tussen de 22 en 29 jaar oud.