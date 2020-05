Bedrogen Nederlander vindt opnieuw geluk met vrouw uit Gambia

De 32-jarige Hawa straalt op haar bruiloft met de twee keer zo oude Nederlander Roelof Karel in Gambia. Het geluk lacht Karel nu toe, nadat hij eerder door een Gambiaanse is uitgekleed. Ⓒ eigen foto

BIJILO (Gambia) - Drie jaar geleden ontbeerde hij in Gambia zelfs een slaapplaats. Nederlander Roelof Karel werd daarmee het symbool van door uitheemse liefjes berooid geraakte mannen. Inmiddels straalt hij weer. Zijn Afrikaanse ex-vriendin kan geen aanspraak meer maken op zijn woning. En op zijn 64e is hij getrouwd met een lokale schone van 32: „Zíj is écht geweldig.”