Blunderarchitect Binnenhof afgekocht voor 2,7 miljoen

DEN HAAG - Den Haag De architect die aanvankelijk de renovatie van het Binnenhof moest leiden, is voor 2,7 miljoen euro afgekocht. Er is ’onvoldoende vertrouwen’ in de plannen van Ellen van Loon van architectenbureau OMA, meldt staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken).