Ambachten komen terug

"Vroeger, voor de Mammoetwet, hadden we al een prima vergelijkbaar goed functionerende ambachtschool, waar je een goede opleiding handenarbeid kon volgen. De aansluiting met het bedrijfsleven was perfect. Het is nu ook wel overduidelijk gebleken, dat het oude systeem van mulo, hbs, lyceum en gymnasium beter werkte dan het huidige.

Sinds die tijd is de opleiding versnipperd, in een vrije val gekomen. De opleiding was niet langer meer afgestemd op het bedrijfsleven. Vandaar dat wij al tientallen jaren duizenden lassers, betonvlechters en zo voorts uit Roemenie en Bulgarije moeten halen. De overheid doet niets met die wetenschap, terwijl wij 1 miljoen werklozen (650.000 in de WW en 390.000 in de bijstand) hebben, waarmee toch iets positiefs te doen moet zijn."

