Peperduur spiermedicijn Spinraza voortaan vergoed

Naar verwachting kunnen daardoor 290 patiënten begin volgend jaar met hun behandeling starten.

Op dit moment krijgen alleen kinderen tot 9,5 jaar het medicijn vergoed. Begin juni kondigde minister Bruins al aan dat hij die regeling wilde verruimen zodat het ook voor oudere patiënten beschikbaar kwam. Hij moest echter nog met fabrikant Biogen onderhandelen over de prijs van Spinraza. Vandaag maakt de VVD-bewindsman bekend dat ze daarover een deal hebben gesloten.

Spinraza wordt ingezet om patiënten te behandelen met de spierziekte SMA. Het is een ernstige, progressieve spierziekte. Dat betekent dat in de loop der tijd steeds meer spieren uitvallen. Spinraza kan dat proces stop zetten. Er zijn zelfs meldingen van patiënten die erop vooruit gaan.

Bruins: „SMA is een vreselijke spierziekte. Eerder heeft het Zorginstituut geconcludeerd dat jonge kinderen baat kunnen hebben bij een behandeling met Spinraza. Nu het voor tieners en volwassenen voorwaardelijk in het pakket komt, kan de komende jaren nader onderzoek worden gedaan naar de werking van het geneesmiddel. Ik ben verheugd dat het UMC Utrecht begin volgend jaar een start kan maken met de behandeling van deze nieuwe groep patiënten.”

Het is de bedoeling dat patiënten die ouder zijn dan 9,5 jaar straks in het UMC Utrecht worden behandeld. Voorwaarde voor deelname is dat het ziekenhuis de patiëntgegevens voor onderzoek mag gebruiken.