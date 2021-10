Indiër brengt dubbelganger om door beet van cobra: levensverzekering opgeëist

De Indiër had een arme man die op hem leek laten vermoorden met een beet van een cobra. De fraude werd ontdekt nadat de betrokken levensverzekeringsmaatschappij de politie had gevraagd om een onderzoek.

De politie kwam erachter dat mensen in de buurt van de man tegenstrijdige informatie gaven. De agenten trokken ook telefoontjes na en ontdekten dat de man nog in leven is. Hij had zich eerder voorgedaan als zijn eigen neef toen zijn vermeende lichaam in het ziekenhuis werd geïdentificeerd. De man en vier handlangers zijn aangehouden.

De Amerikaanse levensverzekeraar had al argwaan omdat de verdachte vier jaar eerder ook al de dood van zijn vrouw in scène had gezet.