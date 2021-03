Nationale Garde at rauw vlees in Capitool, ’kreeg ongebruikelijke instructies’

Maandag kwam de rel rond het voedsel aan de oppervlakte dankzij klokkenluiders. Een anonieme sergeant van de Michigan National Guard stelde dat meermaals klachten zijn ingediend door het leger, dat nu al tijden in en rondom het Capitool de wacht houdt sinds de bestorming. Meer dan tien soldaten werden ziek.

„Gisteren, bijvoorbeeld, waren er 74 maaltijden met rauw vlees”, vertelde de sergeant tegen journalisten. Amerikaanse media publiceren foto’s waarop te zien is dat het vlees, op een bruingeleurd laagje na, nog volledig rood is. „En soldaten hebben gisteren ook metaalschilfers gevonden in ons voedsel.”

Het schaamrood staat de Amerikanen op de kaken: juist het leger is traditiegetrouw een baken van trots, toonbeeld van suprematie in de wereld en verdediger van het volk en de vrijheid van Amerikanen. Bij de Capitoolbestorming kwam de vijand van binnenuit. Ook nu zijn veel Amerikanen gesteld op ’hun’ soldaten die een schild werpen om de democratische instituties.

„Hoe triest om zulke mooie mensen die Amerika verdedigen, zo te behandelen. Bespottelijk”, klinkt het op sociale media. „Het is verschrikkelijk. Zij zijn daar keeping your asses safe. Ze verdienen respect.”

Licht ontbijt

Behalve slecht voedsel, wordt er ook nog eens te weinig geserveerd. De soldaten zouden honger hebben. Een gemiddeld ontbijt is „misschien een koffiebroodje en wat sap”, aldus de sergeant. Eerder klaagde een anonieme soldaat tegen Detroit News dat ’meerdere militairen ziek zijn geworden en moesten overgeven na het eten’. „De moraal is heel laag. Veel van ons hebben in het buitenland gediend en kunnen de kwaliteit van het eten niet geloven.”

De Michigan National Guard, waarvan zo’n duizend troepen in het Capitool verblijven, liet meteen na het nieuws weten het ’zeer verontrustend’ en ’onacceptabel’ te vinden. Er wordt contact opgenomen met de leverancier. Politici van het Huis van Afgevaardigden eisen dat de cateraar de wacht wordt aangezet.

Instructies

Ondertussen wordt woensdag meer bekend over de instructies die achter de schermen aan de Nationale Garde zijn gegeven.

Er is veel te doen over de beveiliging van het Capitool, die mogelijk te wensen overliet. Ⓒ John Nacion/NurPhoto/Shutterstock

Generaal-majoor William J. Walker getuigde in de Senaat. Op 1 januari vroeg hij toestemming voor inzet van veiligheidstroepen. Op 5 januari kreeg hij antwoord. Zo mocht Walker bijvoorbeeld 340 personeelsleden van het Metropolitan Police Department inzetten, waaronder 40 ’Snelle Respons’-leden. Een Quick Reaction Force (QRF), troepen met helmen en schilden die bekend zijn met werk tijdens demonstraties, mocht echter niet.

Ter vergelijking: op dit moment zijn al maanden zo’n vijfduizend leden van de Nationale Garde bij het Capitool gestationeerd.

Bovendien moest Walker voor de inzet van de troepen eerst formeel overleggen en toestemming vragen aan zijn superieuren in het Witte Huis voor de te varen koers. „Dat vond ik ongebruikelijk.”

De restricties golden bijvoorbeeld bij de Black Lives Matter-protesten niet, stelde Walker.