Regering Oekraïne wil niet met Russen vechten

„We willen een aantal dingen zeggen tegen de Russen”, zei Desjtsjitsja. „We willen een goede dialoog en een goede relatie met het Russische volk behouden. We willen dit conflict vreedzaam oplossen en niet met de Russen vechten.”

De kersverse minister kan zijn boodschap overbrengen aan zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Hij staat net als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry op de gastenlijst voor een conferentie over Libanon. In allerijl is ook overleg over Oekraïne ingepland, nu de belangrijkste betrokkenen toch in Frankrijk zijn.