Binnenland

Wild zwijn valt hond aan in Lunteren: ’Konden geen kant op’

Een gewond wild zwijn is zondag het Gelderse dorp Lunteren in gerend en heeft daar een hond aangevallen, tot angst van de baasjes. De Veluwse viervoeters komen de laatste tijd wel vaker in vreemd gebied nu de lockdown juist steeds meer mensen de natuur in leidt. „Dat zwijn rende zo op ons af.”