Kris moest kiezen of hij zijn doodgebleven grote liefde Ann (50) op de berg zou achterlaten

De 50-jarige Ann uit Geel is zondag op het Canarische eiland Tenerife overleden nadat ze tijdens een bergwandeling plots in elkaar was gestuikt. Haar man Kris moest zelf te voet hulp gaan zoeken. „Het was geen gevolg van de hitte.”

Ann en Kris bij aanvang van de bergwandeling op Tenerife. Er waren geen aanwijzingen dat de vijftigjarige vrouw amper enkele uren later zou bezwijken. Ⓒ RR