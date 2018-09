Resultaat van aanpak witwassen onduidelijk

Achtereenvolgende kabinetten hebben er volgens het rapport voor gezorgd dat er meer mankracht bij politie, de fiscale opsporingsdienst FIOD en Openbaar Ministerie beschikbaar kwam om het witwassen tegen te gaan.

Maar of daarmee de witwasrisico's worden verkleind, weten de autoriteiten niet, schrijft de Rekenkamer. De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), een gespecialiseerde eenheid bij de politie, draagt verdachte transacties voor bij de opsporingsdiensten. Hoe die informatie benut wordt bij de vervolging, weet de FIU sinds het overstappen op een nieuw informatiesysteem in 2011 steeds minder, blijkt uit het rapport.

De Rekenkamer constateerde al in een onderzoek in 2008 dat de prestaties bij het bestrijden van witwassen teleurstellend waren, onder meer doordat deskundigheid bij betrokken instanties tekortschoot en ministers te weinig sturing gaven.

De ministers Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën) kondigen in een reactie op het rapport aan het inzicht in witwasrisico's en de bestrijding ervan te verbeteren. Opstelten maakt overigens kanttekeningen bij het rapport. Volgens hem heeft de overheid wel inzichten in de resultaten van de witwasbestrijding en blijft de preventie in het Rekenkameronderzoek onderbelicht.

Volgens een grove schatting van de politie is in 2010 voor 16,2 miljard euro in Nederland witgewassen. In 2012 zijn 23.834 verdachte transacties, met een waarde van 680 miljoen, voor opsporing gemeld. Hoeveel daarvan is aangepakt is niet duidelijk. Ministers hebben in de periode van 2008 tot 2012 in totaal 75 miljoen extra gestoken in de aanpak van financieel-economische criminaliteit, waaronder witwassen. Bij de politie leidde dit tot 359 extra formatieplaatsen en bij de FIOD tot 35. Het huidige kabinet heeft 11 miljoen uitgetrokken voor verdere versterking van de FIOD.