Wereldleiders zien Nederlandse kunst op top

In het congresgebouw zijn straks onder meer 30 etsen van grafisch kunstenaar M.C. Escher te zien. Daaronder zijn de beroemde tekening van een onmogelijke waterval, een zelfportret en de kunstwerken Orde en Chaos en Dag en Nacht. De werken worden uitgeleend door het Gemeentemuseum Den Haag, om de hoek van het World Forum. Het museum krijgt daar geen vergoeding voor, aldus een woordvoerster.

Op een toren naast het congresgebouw is vorige maand een geveldoek opgehangen. Daarop gaat het logo van de nucleaire top, een verzameling driehoeken, langzaam over in wegvliegende vogels, zoals Escher tekende.

Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het ministerie van Buitenlandse Zaken lenen kunstwerken uit voor de top. Die gaan „van Oude Meesters en Haagsche School tot Cobra en eigentijdse fotografie”, aldus de organisatie.

Verder worden er Nederlandse meubels en bloemdecoraties neergezet. Het diner wordt bereid door topkok Jonnie Boer van driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle. De organisatie wil alleen zeggen dat hij Nederlandse streekproducten gebruikt. Het menu is nog geheim.

De nucleaire top is op maandag 24 en dinsdag 25 maart. Op de eerste avond dineren de gasten met koning Willem-Alexander op Huis ten Bosch.

Het wordt de grootste top die ooit in Nederland is gehouden. De leiders van 53 landen en 4 internationale organisaties zijn uitgenodigd. Onder de hoge gasten zijn de Amerikaanse president Barack Obama en zijn Franse collega François Hollande. Het overleg moet helpen voorkomen dat nucleair materiaal in handen van terroristen komt.

Voor de top neemt Nederland veel veiligheidsmaatregelen. Zo zal er weer worden gecontroleerd aan de grenzen met België en Duitsland. Er worden 13.000 agenten, 4000 marechaussees en 3000 militairen ingezet. Het vliegverkeer boven de Randstad wordt tijdens de top aan banden gelegd.