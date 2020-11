NS: registreer je in app voor treinrit

Centraal Station in Rotterdam. Passagiers met mondkapjes stappen in en uit een sneltrein. Ⓒ Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

UTRECHT - De NS vraagt vanaf woensdag aan reizigers om zich, voordat ze in de trein stappen, aan te melden. Wie dat heeft gedaan, krijgt een seintje als de trein drukker lijkt te worden of uitvalt, meldt de vervoerder. De aanmelddienst is te vinden in de NS-app.