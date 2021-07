Tientallen Griekse bosbranden onder controle gebracht

Buitenland

Dodental ingestort flatgebouw Florida gestegen tot 32

Het bevestigde dodental na de instorting van een appartementencomplex in Surfside bij Miami is gestegen tot 32. Van 26 slachtoffers is de identiteit vastgesteld. Het aantal mogelijk vermisten staat op 113, maar volgens burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade County is van slechts 70 mensen ...