Wetenschappers ontrafelen The Wire

De Universiteit van Amsterdam zet de deuren van haar collegezaal op het Roeterseiland zaterdag 5 april wagenwijd open voor een bijzondere lesdag. Iedereen is welkom, maar enige voorkennis wordt wel aanbevolen. Het voorgeschreven studiemateriaal: de eerste drie seizoenen van de populaire tv-serie The Wire. Deze politieserie van HBO geeft een rauwe kijk op de misdaad en het maatschappelijk leven in de Amerikaanse stad Baltimore.