Ingestorte gebouwen en radeloze families na aardschok in Albanië

Vincent Triest (inzet) beschrijft de chaos om zich heen. Ⓒ De Telegraaf / Reuters

DÜRRES - De zware aardbeving in Albanië eist steeds meer slachtoffers. Nog steeds liggen mensen onder het puin, ziet Telegraafverslaggever Vincent Triest. Hij sliep vannacht in de zwaarst getroffen kuststad Durrës, voelde een allesomvattend getril en rende de straat op, samen met de ontredderde en verdwaasde Albanezen. Vandaag maakt hij de schade op. „Dit is niet te bevatten.”