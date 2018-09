Zoon Kaddafi in cel na uitlevering

Libische media toonden foto's van Saadi met kaalgeschoren hoofd en een blauw gevangenispak. De zoon van Kaddafi wordt verdacht van verduistering en „gewapende intimidatie”. Hij zou zich daaraan schuldig hebben gemaakt toen hij hoofd was van de Libische voetbalbond. De derde zoon van Muammar Kaddafi stond ook als voetballer onder contract bij de Italiaanse clubs Perugia, Udinese en tenslotte Sampdoria. In vier jaar tijd kwam hij in totaal slechts twee keer enkele minuten in actie als invaller.

De autoriteiten in Tripoli hebben verzekerd dat Saadi goed wordt behandeld. Hij wordt niet gezocht door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Zijn broer, Said al-Islam, zit gevangen in Zintan, ten zuidwesten van de hoofdstad Tripoli. Said al-Islam speelde in tegenstelling tot Saadi een toonaangevende rol in het regime van hun vader en gold als de rechterhand van Muammar. Het ICC betitelde hem als feitelijk premier. Saif al-Islam wordt door het ICC beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. De stam die het voor het zeggen heeft in Zintan weigert Said al-Islam al jaren over te dragen aan justitie in Tripoli of aan het ICC.