Boekenweekgeschenk niet in Polare-winkels

De 20 winkels van de noodlijdende boekwinkelketen zijn nog wel open, maar alleen om van de voorraad af te komen. De rechtbank sprak afgelopen week het faillissement uit van Polare. Volgens Van Nispen is het wel gelukt om de voorraad van het Boekenweekgeschenk bij andere boekhandels kwijt te kunnen.

Het geschenk van het literaire evenement is dit jaar van de hand van Tommy Wieringa, bij het grote publiek bekend door zijn roman Joe Speedboot. Hij schreef een boekje over 'Een mooie jonge vrouw', dat ook de titel is van het geschenk. Het verschijnt in een oplage van 700.000 exemplaren. Mensen krijgen het cadeau bij de aanschaf van minstens 12,50 euro aan boeken. Ook in Vlaanderen zal het Boekenweekgeschenk te krijgen zijn.

De Boekenweek, met het thema reizen, begint zaterdag 8 maart.