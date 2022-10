Van der Burg wil asielwet ondanks heibel op 1 januari invoeren

Dat zegt de VVD-bewindsman in debat met de Tweede Kamer. Het heikele punt is opvangdwang. Daar komt de VVD tegen in het geweer, waardoor het niet is gelukt om een wetsvoorstel voor 1 oktober te presenteren. Dat was aanvankelijk wel de bedoeling van het kabinet.

De VVD-staatssecretaris stuit op tegenstand van zijn eigen partij, terwijl de overige coalitiepartijen D66, CDA en CU haast willen maken met opvangdwang. Van der Burg zegt spreiding van asielopvang nodig te hebben. „Opvang komt vaak bij dezelfde gemeentes terecht”, zegt de bewindsman. „Een groep gemeentes zegt: doe het maar bij de buren. Dat is niet goed. Het overgrote deel van de bevolking vindt dat we asielzoekers moeten opvangen, dan moeten we dat goed spreiden.”

Zonder wettelijke spreiding ’overbelasten we sommige gemeentes’, vertelt de staatssecretaris. „Ik heb daar een wet voor nodig. Het is mijn absolute streven om die wet voor het herfstreces bij de Tweede Kamer te hebben en op 1 januari in te laten gaan.”

’Dwang tast draagvlak aan’

VVD-Kamerlid Brekelmans zegt ook voor spreiding te zijn, maar erkent dat ’de manier waarop’ onderwerp van discussie is. Dwang tast draagvlak voor asielopvang aan, redeneert de liberaal. VVD-staatssecretaris Van der Burg zei tijdens het debat meermaals het erg met de woorden van CU-Kamerlid Ceder eens te zijn over asielopvang en een wet om opvang te spreiden. Ceder zegt nooit meer een crisisopvang te willen en dat de wet daarvoor nodig is.

De bewindsman is het zat dat de VVD dwarsligt, klinkt achter te schermen. VVD-Kamerlid Brekelmans zat er wat ongemakkelijk bij. Volgens bronnen zit het overleg over de dwangwet - inmiddels spreidingswet genoemd - muurvast en raakt de beoogde invoeringsdatum van 1 januari steeds verder uit zicht.