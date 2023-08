Directeur British Museum neemt ontslag vanwege diefstallen

„De verantwoordelijkheid voor dat falen moet uiteindelijk bij de directeur liggen”, zei Fischer in een verklaring. Hij voegde eraan toe dat het museum „niet zo uitgebreid heeft gereageerd als zou moeten” toen het werd gewaarschuwd over de diefstallen in 2021. Een kunsthandelaar trok indertijd aan de bel bij het museum.

Fischer blijft aan tot er een tijdelijke vervanger is aangesteld. Het British Museum meldde aanvankelijk dat hij per direct zou terugtreden, maar kwam daarop terug. In 2024 zou de Duitse kunsthistoricus zijn post sowieso al verlaten.

Eerder deze maand kwam naar buiten dat een medewerker van het museum was ontslagen omdat meerdere voorwerpen waren „verdwenen, gestolen of beschadigd.” Volgens Britse media gaat het om meer dan 1500 items. Onder meer gouden juwelen en edelstenen die dateren uit de periode van de 15e eeuw voor Christus tot de 19e eeuw na Christus. De items werden bewaard in een magazijn voor academisch onderzoek en waren niet te zien voor bezoekers.

Het British Museum is een van de meest bezochte musea ter wereld en een van de populairste toeristische attracties in Londen.