Baasje verhuist en laat kater 52 dagen achter in leeg huis: ’In zijn ontlasting zat papier’

De vorige eigenaar had het huis per 1 juli verkocht. Het baasje vertrok met de noorderzon en liet de kater moederziel alleen achter in het huis. Toen de nieuwe bewoners hun huis wilden betreden, schoot de uitgehongerde kater langs hun benen naar buiten. De nieuwe eigenaren belden de dierenambulance.

Papier

Het dier werd naar een spoedkliniek gebracht, waar hij een infuus kreeg en zijn bloed onderzocht werd. „Finn was graatmager toen hij uit het huis werd gered, maar bleek verder gezond”, meldt de Dierenbescherming op Instagram. Hoe dat komt, is een mysterie.

Medewerkers van de Dierenbescherming vermoeden dat er nog wat voer in het huis lag. Maar deze voorraad raakte wel op, want er zat ook papier in zijn ontlasting. Vermoedelijk heeft de kater dat binnengekregen toen hij geen eten meer kon vinden.

Het dier is nog van slag van alles dat hij heeft meegemaakt, maar als hij eenmaal hersteld is, gaat de Dierenbescherming op zoek naar een nieuw baasje.