Senaatsrace nog onbeslist Democraten lijken met de schrik vrij te komen

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

John Fetterman sleepte in Pennsylvania een felbegeerde Senaatszetel binnen voor de Democraten. Ⓒ AFP

Washington DC - Hoewel de laatste stemmen nog worden geteld, ziet het er naar uit dat de voorspelde monsterwinst voor de Republikeinen bij de tussentijdse verkiezingen uitblijft. Wel is het al vrij waarschijnlijk dat de Republikeinen de macht overnemen in het Huis van Afgevaardigden. De strijd om de macht in de Senaat blijft nog nek-aan-nek.