Badr Hari in beroep tegen veroordeling

Hari kreeg op 21 februari 1,5 jaar cel opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank bevond de 29-jarige vechtsporter schuldig aan een reeks mishandelingen in het uitgaansleven en een verkeersmisdrijf (een aanrijding met een voetgangster).

„Mijn cliënt is het oneens met alle beslissingen die de rechtbank heeft genomen”, zei Ficq, die onder meer vrijspraak voor Hari heeft bepleit.

De rechtbank achtte minder bewezen dan het Openbaar Ministerie (OM), dat 4 jaar cel had geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het OM kondigde direct na de uitspraak hoger beroep aan. „Die stap is voor Hari doorslaggevend geweest zijn zaak in hoger beroep aan het gerechtshof voor te leggen”, aldus Ficq.

Onder meer het belangrijkste feit in de zaak, de ernstige mishandeling van zakenman Koen Everink tijdens dancefestijn Sensation, is door de rechtbank bewezen verklaard. De rechtbank sprak medeverdachte Ferhat Y. daarvan vrij; ook daartegen heeft het OM beroep aangetekend. Hari heeft ontkend dat hij Everink heeft toegetakeld, in weerwil van verklaringen van het slachtoffer.

Hari is al ruim een jaar weer op vrije voeten, na een half jaar voorarrest. Als het bij de door de rechtbank opgelegde straf blijft, moet hij nog circa 4 maanden uitzitten. Volgens Ficq is dat niet fataal voor zijn bokscarrière, zo zei ze direct na de uitspraak.

Het proces tegen Hari was een waar mediaspektakel. De kickbokskampioen wilde niet verklaren over de feiten. Wel bood hij in algemene bewoordingen zijn excuses aan. Behalve de celstraf legde de rechtbank hem ook de verplichting op ruim 20.000 euro schadevergoeding te betalen aan slachtoffer Everink.