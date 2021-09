Purmerender krijgt flinke celstraf wegens veroorzaken dodelijk ongeluk op A7

R

Daarbij kwam een andere automobilist om het leven. Van der M. mag daarnaast drie jaar niet meer in een auto rijden. De 33-jarige werd ook veroordeeld omdat hij de plaats van het ongeval onmiddellijk verliet na de botsing. Later in de nacht meldde hij zich alsnog bij de politie. Hij zei zich tijdens de behandeling van zijn zaak nauwelijks meer iets van het ongeval te kunnen herinneren.

De straf die aan Van der M. is opgelegd, ligt lager dan de twaalf maanden cel waarvan twee voorwaardelijk die door de officier van justitie was geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) is er namelijk vanuit gegaan dat Van der M. onder invloed was van alcohol op het moment dat het ongeluk plaatsvond. Maar de Purmerender heeft dat zelf ontkend. Hij zegt na het ongeval bij een vriend wat te hebben gedronken en een lijntje cocaïne te hebben gebruikt om van de schrik te bekomen. De rechtbank vond dat onvoldoende vast is komen te staan dat deze verklaring van de verdachte niet klopt.

Wel neemt de Haarlemse rechtbank het de Purmerendse automobilist erg kwalijk dat hij de snelheidslimiet met maar liefst zestig kilometer per uur heeft overschreden en na het ongeval is vertrokken en het slachtoffer hulpeloos in zijn auto heeft achtergelaten. Van der M. liet zich na het ongeval ophalen door zijn partner, waste zijn kleding en vertrok naar de loods van een vriend. Naar eigen zeggen kreeg hij daar flashbacks over het ongeval, waardoor hij zich toch bij de politie heeft gemeld.