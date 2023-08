Ina ontvlucht woning om invasie van duizenden kevers: ’Ze komen zelfs in je haar’

BEERTA - Duizenden kevers krioelen ’s avonds in woningen aan de Ulsderweg in het Groningse Beerta. Bewoonster Ina Schrik is er meer dan zat van. „Ik veeg in twee uur tijd gemiddeld 80 tot 100 bij elkaar.”

De aardbeiloopkever zorgt voor veel overlast aan de Ulsderweg in Beerta. Bewoners vegen soms 100 van de insecten bij elkaar op een avond. Ⓒ Eigen foto