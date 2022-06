LIVE | OM eist 12 jaar en tbs tegen Niels W. voor beschieten agenten en Poolse man

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

De ex-vriendin van Niels W. heeft verklaard dat ze op de ochtend van de schietpartij spraken over het definitieve einde van hun relatie. W. dacht dat hij in de gaten werd gehouden door een observatieteam van de politie, zegt hij. Op zijn telefoon werden warrige teksten gevonden en vrienden van W. maakten zich zorgen na merkwaardige telefoongesprekken. W. zegt weinig meer te weten van de dag van schietpartij. ,,Mijn herinnering is een gatenkaas.”

Tijdens een worsteling op straat - nadat W. uit een auto van een Poolse man werd gehaald - slaagde de verdachte erin het dienstwapen van een agent te pakken. Vervolgens vuurde W. vijftien keer. Agenten schoten vijf keer terug.

Ook een derde persoon raakte gewond bij de schietpartij: een Poolse eigenaar van de auto kreeg een kogel in zijn rug. Hij liep hierdoor een dwarslaesie op en zit daardoor nu in een rolstoel. Volgens de Rijksrecherche is het onwaarschijnlijk is dat de Pool is geraakt door een van de agenten. Qua tijd en qua afstand kan de kogel die de Pool trof niet afkomstig zijn geweest uit het wapen van de andere agent, zegt de officier van justitie.

Ook waren er nog twee slachtoffers die beschoten werden maar met de schrik vrijkwamen. De schietpartij vond plaats na een overlastmelding.

Niels W. kreeg ,,snel en behendig" het dienstwapen te pakken. Zelfs toen hij in de boeien werd geslagen na de schietpartij probeerde hij weer een wapen van een agent te bemachtigen. De officier van justitie: ,,Het leek op een weloverwogen actie om politiemensen te raken." Maar toch vindt de officier van justitie dat voorbedachte rade niet bewezen kan worden. Wel zes pogingen doodslag, met twee zwaargewonden en een lichtgewonde tot gevolgd.

Niels W. is bereid om mee te werken aan alle voorwaarden die met de tbs samenhangen. ,,Dit mag nooit meer gebeuren", zegt hij in de rechtzaal. De officier van justitie: ,,Wat Niels W. is overkomen was een drugspsychose, en zijn alcoholverslaving is een stoornis." Hij neemt het advies van de deskundigen niet over om tbs met voorwaarden te eisen. De advocaat van Niels W, Stefan van Paridon, zegt dat er in ieder geval geen sprake geweest van pogingen tot moord. Voorbedachte rade kan niet bewezen worden, zegt hij. Van Paridon vraagt vrijspraak van poging tot moord.

Het neerschieten van de agenten bestrijdt Van Paridon niet. Het neerschieten van de Pool door Niels W. bestrijdt hij wel.