Onderzeeër omgebouwd tot luxueus hotel

Dit onderzeeboothotel wordt de Mile Low Club genoemd en is volgens uitbater Oliver's Travels bedoeld voor stelletjes die op zoek zijn naar lichamelijke opwinding onder water. De aanbieder van luxe reizen beschrijft de 'Lovers Deep', zoals de bijnaam van de boot luidt, als volgt: 'Een service waarmee reizigers op hetzelfde moment spanning tussen de lakens en spanning onder de golven kunnen ervaren.'

De onderzeeër, die op dit moment in het Caraïbisch gebied ligt, werd omgebouwd tot hotel vanwege het tienjarige bestaan van de Britse reisorganisatie. ,,We vroegen ons tijdens een vergadering af wat de coolste plek zou zijn om te overnachten. Omdat de maan niet realistisch was, kwamen we uiteindelijk bij een onderzeeër", vertelt medeoprichter Oliver Bell aan een verslaggever van CNN.

Duur grapje

Wie enthousiast is geraakt over het idee, kan maar beter de droom uit zijn hoofd zetten. Een overnachting in de onderzeeër is namelijk alleen weggelegd voor degenen met een zeer diepe broekzak. Voor een nachtje onder water betaal je ruim €200.000.

Voor dit astronomische bedrag mag je natuurlijk wel het een en ander verwachten. Volgens de aanbieder krijg de gast 'alles wat hij maar wil', maar de vlucht is voor eigen rekening. Overigens word je wel met een speedboot naar de onderzeeër gebracht.

Koning van het schip

Je hebt tijdens je verblijf de beschikking over een kapitein, kok en een butler. Het bedrijf benadrukt dat de bemanning aan de andere zijde van het schip overnacht, zodat je niet gestoord wordt tijdens de romantische overnachting.

Hoewel de boot momenteel in het Caraïbisch gebied ligt, kun je als gast er ook voor kiezen om ergens anders naar toe te varen. De gasten zijn tijdens het verblijf als het ware de koning van het schip.

Zo kun je onder meer de menukaart aanpassen naar je eigen smaak en zelf invulling geven aan het interieur. ,,Maar", waarschuwt Bell, ,,deze aanbieding is niet geschikt voor mensen die last hebben van claustrofobie. Hoe rijk je ook bent."

Als geld geen optie zou zijn, zou u dan een overnachting overwegen?