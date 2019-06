Duitse scooterrijder kleedt zich uit ’om hitte’

„Onze collega’s waren in eerste instantie een beetje sprakeloos, maar de man hield zich in elk geval aan de helmplicht”, meldt de politie uit deelstaat Brandenburg via Facebook. Agenten die de man zijn argumentatie niet tegen konden spreken, vroegen hem toch maar even zijn broek aan te trekken om de reis voor te zetten.

Volgens de politie is naaktheid of het naakt rondrijden niet verboden. Wanner anderen er hinder aan ondervinden kan het wel leiden tot een overtreding.

De man mocht uiteindelijk zijn weg weer vervolgen.