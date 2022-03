Politie: dode man in weiland Oirschot geen slachtoffer misdrijf

Kopieer naar clipboard

Op de plek waar het lichaam werd gevonden staan paarden, een personenauto en liggen balen hooi. Ⓒ Sander van Gils

OIRSCHOT - De politie gaat er niet langer van uit dat de dode man die maandag werd gevonden in Oirschot door een misdrijf om het leven is gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat de 68-jarige man een natuurlijke dood is gestorven, aldus de politie woensdag.