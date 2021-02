Acht maanden cel voor plunderaar rellen Eindhoven: ’Grof, schandalig en verwerpelijk’

Volg de zitting via de tweets van rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit bericht.

Ruengelo A. smeet straatklinkers naar de ME en naar politieauto’s. Volgens de agenten die in de auto’s zaten kwamen de klinkers bijna dwars door de ruiten heen.

Ook maakte Ruengelo A. deel uit van een groep mensen die de Jumbo op het Stationsplein plunderden. Hij verliet de winkel met een kassalade onder zijn arm en een blikje Red Bull.

„Bijzonder grof, schandalig en verwerpelijk gedrag in een tijd waarin politiemensen, zorgverleners en middenstanders zwaar worden getroffen en juist onze steun verdienen. In plaats daarvan moesten ze machteloos toezien hoe ze werden bedreigd en hun spullen werden vernield.”

Red Bull

De politierechter veroordeelde Ruengelo A. ook tot het terugbetalen van ruim 9000 euro aan gestolen artikelen. „Als hij vindt dat hij alleen verantwoordelijk is voor het blikje Red Bull, dan verhaalt hij de rest maar op de andere plunderaars”, aldus de rechter.

Ruengelo A. was niet aanwezig bij zijn zaak en heeft zich steeds beroepen op zijn zwijgrecht. De straf is conform de eis van de officier van justitie.

’Politie deed niets’

De 25-jarige ex-mediastudent Dennis K. uit Eindhoven kreeg een gevangenisstraf van zes maanden waarvan vier voorwaardelijk, na een stevige eis van negen maanden cel. Ook hij smeet stenen naar de politie, tegen de ruiten van juwelier Schaap & Citroen en schopte tegen een omgegooide auto van ProRail aan. Hij ging met de meute het station van Eindhoven binnen. Naar eigen zeggen als reporter, „om te filmen. Een beetje informatie halen. De politie deed niks, dus ik dacht dat het was toegestaan om daar te zijn.”

Hij liep „met een horde” ook de Jumbo binnen en benadrukte steeds dat hij ervan uitging dat dat allemaal „openbare ruimte” was. „Ik dacht, de Jumbo is altijd open.” De rechter: „Via de ingeslagen ruiten?”

Valkuil

„Ik liep mijn eigen valkuil binnen”, zei Dennis K. over zijn aanwezigheid in de Jumbo. Hij pakte een pakje appelsap, „filmde dat een beetje voor de sfeer” en zette het daarna weer terug. Zegt hij. Hij zag dat anderen in de vakken graaiden. „Ik dacht: shit, nu kan ik niet meer terug.”

Volgens zijn advocaat Van de Velde is op camerabeelden te zien dat hij met slechts zijn telefoon in zijn hand het station verlaat. Gooide Dennis K. ook stenen? Op die vraag kon hij geen antwoord meer geven. Trillend over zijn hele lijf wees hij op zijn advocaat. „Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak.” Toen had hij de eis nog niet eens gehoord. En ook niet de hoogte van de schadeclaims waarvoor het Openbaar Ministerie hem hoofdelijk aansprakelijk wil houden: 57.000 euro van de Jumbo, 9600 euro van ProRail, 84.000 euro van de NS en 18.000 euro van Leaseplan. Volgens de rechter is de schade van de NS niet aan Dennis K. te koppelen, maar de schade van de andere drie partijen wel.