Zet Baudet rivalen schaakmat in strijd om FvD-boedel?

Den Haag - De soap rond Forum voor Democratie is na dagenlange strijd tot een climax gekomen. Na een besluit van het bestuur om een ledenberaad te houden over de positie van Thierry Baudet, gooien de prominenten Annabel Nanninga, Joost Eerdmans, Nicki Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek de handdoek in de ring. Baudet lijkt hiermee de interne strijd om de macht binnen FvD glansrijk te hebben gewonnen.