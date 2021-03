Wanneer ben ik aan de beurt voor coronaprik? Bekijk het hier

Premium Verhalen achter het nieuws

Joanne uit Israël: ’De rek gaat er bij ons allemaal uit’

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de situatie rondom corona in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Joanne Nihom (63) uit Israël. Dit land staat bekend om het succesvolle vaccinatiebeleid, waardoor de samenleving nu langzaamaan weer open gaat. „Wel op voorwaarde dat je i...