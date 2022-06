Vrouw komt er na tien maanden achter dat haar man een vrouw is

In die tien maanden had het jonggehuwde stel wel het bed gedeeld, maar de echtgenoot had er al die tijd op gestaan slechts zijn handen te gebruiken. Alle seks geschiedde in het donker. Daardoor wist de vrouw, volgens lokale media Nur Aini genaamd, niet wat voor vlees zij werkelijk in de kuip had. „Ik had een relatie als man en vrouw, maar ik wist niet dat degene met wie ik sliep een vrouw was”, zegt Nur tegen de Indonesische nieuwssite Surya.co.id.

Zij eist nu een schadevergoeding van haar partner, die overigens niet alleen over zijn gender loog. ’Hij’ claimde ook een in New York afgestudeerde neuroloog te zijn. Ook dat bleek niet te kloppen.

Nur Aini had Ahnaf Arrarif via een datingapp leren kennen en kort daarna startte het fysieke ’daten’. Ahnaf bleef zelfs een week bij zijn aanstaande slapen, om zo voor haar zieke ouders te helpen zorgen. Na korte tijd deed hij zijn aanzoek en op 18 juli 2021 trouwde het stel in Jambi, de woonplaats van de bruidegom.

De ’dokter’ met ’zijn’ echtgenote. Ⓒ Twitter

De bruiloft betrof een zogeheten nikah siri ofwel ’geheim’ huwelijk. In Indonesië worden veel huwelijken niet geregistreerd en daarom alleen religieus erkend. Voor Ahnaf Arrarif betekende dit dat hij geen id-kaart hoefde te tonen.

Na vier maanden huwelijk werden Nur Aini’s ouders achterdochtig. De schoonzoon had nog nooit iemand van zijn eigen familie aan hen voorgesteld, had een voor een afgestudeerde arts bijzonder rustig werkschema en trok nooit zijn kleren uit waar een ander bij was. Ahnaf baadde zelfs met kleren aan als er anderen in huis waren. De aanwezigheid van op borsten gelijkende bulten op de borst werden afgedaan als ’hormonale problemen’.

Toen uiteindelijk werd geëist dat hij zich uitkleedde om te bewijzen dat hij een man was, bekende Ahnaf eigenlijk een vrouw te zijn en Erayani te heten. Of dat wel haar echte naam is, blijft onbekend. Alles bleek een leugen te zijn. ’Erayani’ moet zich nu voor de rechter varantwoorden.