Veel doden door plankgas in coronatijd: ’We praten over twee vliegtuigen vol’

Vorig jaar vielen er in ons land 610 doden in het verkeer, nagenoeg gelijk aan het gehele jaar ervoor toen er nog geen coronapandemie was. In de eerste helft van dit jaar is het aantal al iets meer dan 300, wat relatief gezien neerkomt op een vergelijkbaar hoog aantal. In 2013 en 2014, toen er veel meer verkeer op de wegen was, waren er zelfs tientallen minder dodelijke slachtoffers te betreuren.

’Heftige snelheidsovertredingen geconstateerd’

„Een van de redenen is dat er harder werd gereden”, zegt Marijke Eskes, in het dagelijks leven teamchef infrastructuur in Midden-Nederland en vertegenwoordiger in ons land van het Europese Roadpol-initiatief. „Er zijn echt heftige snelheidsovertredingen geconstateerd. De legere wegen nodigden blijkbaar uit tot plankgas. Met heel wat fatale gevolgen.”

Om aandacht voor veiligheid in het verkeer te vragen, doet de Nationale Politie mee aan de Europese vijfdaagse campagne Roadpol Safety Days, die donderdag van start gaat en hamert op de gevaren op de wegen.

E-bikes zorgen vaker voor slachtoffers

„Snelheid en afleiding zoals van mobiele telefoons zijn nog steeds grote oorzaken van ongelukken in het verkeer”, vervolgt Eskes. „Deze ongelukken zien we vooral op provinciale wegen. Maar ook e-bikes zorgen steeds vaker voor slachtoffers. Veel mensen – zowel de e-bikers als andere verkeersdeelnemers – schatten de snelheid van deze elektrische fietsen verkeerd in en dat leidt dan snel tot, soms heel ernstige, ongelukken.”

Het doel van de campagne is het terugdringen van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Het credo: wat gebeurt er als we ons allemaal één dag aan de verkeersregels zouden houden?

Schokkende aantallen

„Het aantal moet echt omlaag”, zegt Eskes. „We praten over twee vliegtuigen vol met mensen, als je kijkt naar het aantal slachtoffers in Nederland. Dat zijn schokkende aantallen. Veel mensen staan daar niet bij stil.”

De slotdag van de campagne, 21 september, streeft de – Europese – organisatie ernaar om specifiek op deze dag nul slachtoffers op het hele continent te betreuren. Met een indrukwekkende video vestigen de initiatiefnemers de aandacht op het leed dat ouders, broers en zussen, partners en kinderen kan treffen.

’Houd je aan verkeersregels’

„We doen dan ook een appel op iedereen om zich aan alle verkeersregels te houden. Dat moeten ze natuurlijk altijd doen, maar die dag willen we concreet laten zien dat het echt leidt tot minder slachtoffers, dat het echt resultaat oplevert.”