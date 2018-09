Nissan GT-R-power voor Infiniti Q50 Eau Rouge

568 pk

Infiniti wil met de Q50 Eau Rouge vooral de liefhebbers aanspreken en hoopt dat niet alleen te doen met een gespierde body, maar ook door het monteren van een high-performance krachtbron. Het oog van Nissans luxedochter viel op de aandrijflijn van de GT-R. Dat betekent vierwielaandrijving, een zeventraps automaat met dubbele koppeling en die twinturbo 3.8 V6. De zespitter levert in de Q50 568 pk en 600 Nm. En dus geen 800 Nm zoals eerder werd gecommuniceerd. Met al dat vermogen duikt de Infiniti Q50 Eau Rouge met het sprinten naar 100 km/h onder de 4 seconden-grens. De topsnelheid bedraagt meer dan 285 km/h. Een rappe uitmonstering van de Q50 verschijnt op z’n vroegst in 2015 op de markt.

Nieuwe benzinemotor

Tot die tijd moeten Q50-rijders het stellen met de 2,1 liter dieselmotor en de Q50 Hybrid. Maar er komt een motor bij: een 2,0 liter viercilinder benzinemotor met turbo. Goed voor 214 pk en 320 Nm. De krachtbron is gekoppeld aan een zeventraps automaat. Infiniti start in de lente van dit jaar allereerst de levering in China, Europa volgt in de herfst.