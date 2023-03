’Samsom adviseerde om stikstofcrisis aan te pakken met gedwongen uitkoop boeren’

Dat melden NOS en Follow the Money op basis van documenten. Het gaat om een gespreksverslag van een ontmoeting tussen Samsom en topambtenaren van het ministerie van Landbouw en Natuur. De voormalig PvdA-leider sprak de Nederlandse delegatie in zijn rol als rechterhand van eurocommissaris Frans Timmermans.

De afspraak kwam er op verzoek van Den Haag. Het departement wilde de stikstofplannen van het kabinet tegen het licht houden in Brussel. Minister Christianne van der Wal (Natuur) ziet in die plannen verplichte onteigening van boeren als een allerlaatste optie. Maar volgens de NOS heeft Samsom verplichte uitkoop aangewezen als een recept om uit de crisis te komen.

Voordelen

In het gesprek zou Samsom advies hebben gegeven over de voordelen van gedwongen uitkoop van boeren. Volgens Samsom zou het mogelijk zijn om hogere bedragen aan boeren te betalen of boeren onder andere gunstige voorwaarden te laten stoppen.

Samsom heeft in het gesprek aangestipt dat de vrijwillige uitkoopregeling van het kabinet al een tijdje in Brussel ligt ter goedkeuring. Hij zou daarbij hebben gememoreerd dat de Europese Commissie vanwege staatssteunregels meestal vrij streng is voor dit soort regelingen.

Samsom is geen onbekende met het stikstofdossier. In zijn tijd als ’gewoon’ PvdA-Kamerlid was hij samen met CDA’er Ger Koopmans de architect van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State maakte in 2019 met een vernietigende uitspraak gehakt van deze stikstofaanpak. Sindsdien zit Nederland op slot.

Eurocommissaris Frans Timmermans heeft woensdag gereageerd op de berichtgeving: „De Europese Commissie dringt niet aan op verplichte uitkoop van Nederlandse boeren. Wel is gewezen op de gevolgen van mogelijke beleidskeuzes in relatie tot Europese wet- en regelgeving. Het is geheel aan Nederland voor welke oplossing vervolgens wordt gekozen.”