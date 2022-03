Week vol zon voor de boeg: tot wel 19 graden

Maandag is er een afwisseling van wolkenvelden en flinke perioden met zon. Heel lokaal valt nog een bui, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. De temperatuur loopt op naar 13 tot 15 graden in het noorden en westen en naar 15 of 16 graden in het midden, oosten en zuiden. In het oosten van Brabant en in delen van Limburg kan het 17 graden worden.

Stalend

Dinsdag wordt een stralende dag. In de ochtend is in het noorden wat sluierbewolking zichtbaar, maar daar heeft de zon geen last van. De zwakke wind draait van zuidoost naar oost en het wordt 16 graden in het noorden en 17 of 18 graden in de rest van het land. In Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen kan het kwik oplopen naar 19 graden. Op de Waddeneilanden wordt het maximaal een graad of 14.

Ook woensdag schijnt de zon flink. Donderdag verschijnt er wat sluierbewolking. Het blijft op beide dagen droog en het wordt 14 graden in het noordwesten en 18 in het zuidoosten. Vanaf vrijdag is er meer bewolking, maar ook dan schijnt de zon regelmatig. Het blijft droog en het wordt iets minder zacht met in het volgende weekend temperaturen van 12 tot 16 graden. Daarmee blijft het duidelijk zachter dan de 10 tot 12 graden die gebruikelijk is eind maart, aldus Weeronline.