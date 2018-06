'Voorkomen ziekenhuisinfectie moet anders'

De medisch microbiologen vinden dat de IGZ zich richt op procesindicatoren en relevante en beschikbare uitkomstindicatoren vergeet.

De IGZ heeft in een onderzoek geconcludeerd dat Nederlandse ziekenhuizen de richtlijnen voor het indammen van resistente ziekteverwekkers niet goed naleven. De Inspectie heeft daarom verscherpt toezicht aangekondigd.

'Verbeteractie'

De medisch-microbiologen vinden dat geen goede ontwikkeling: "De conclusies van de IGZ zullen in veel ziekenhuizen tot 'verbeteracties' leiden. Dit lijkt op het eerste gezicht positief, maar het kan ook negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. In een aantal ziekenhuizen is al berekend dat de kosten van de door de IGZ gewenste aanpassingen aan de isolatiekamers honderdduizenden euro’s zullen bedragen, zonder enige garantie dat de patiëntenzorg daardoor veiliger wordt."

De IGZ moet andere maatstaven formuleren, vinden de artsen. We realiseren ons terdege dat de opmars van antibioticaresistentie een reële bedreiging is […]. We doen daarom een klemmend beroep op de IGZ om in overleg met de beroepsgroepen objectieve en voor de patiëntveiligheid relevante indicatoren te formuleren om de veiligheid van Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van infectiepreventie en verspreiding van resistente ziekteverwekkers vast te stellen."