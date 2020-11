Boeren roeren zich in Den Haag: ’Grond wordt van ons afgepakt’

Bekijk de tweets van verslaggever Martijn Schoolenberg onderaan dit bericht.

Luid toeterend scheuren dinsdagochtend vroeg de eerste trekkers richting de Benoordenhoutseweg, waar ze mogen parkeren. Vlekkeloos verloopt dat niet. Zo was er een incident waarbij tientallen boeren door de middenberm reden, richting een lijn met politiebusjes. Een paar trekkers wisten door die blokkade te glippen. De boeren vonden dat ze te ver van de protestlocatie moesten parkeren. Na overleg mochten ze doorrijden en hun voertuigen iets verderop neerzetten. Uiteindeljk parkeerden ze zelfs op het Malieveld.

Dat gebeurde vorig jaar ook al tijdens de protesten. Toen raakte het veld beschadigd. Tractoren, vrachtwagens en pick-uptrucks trokken diepe sporen onder de bomen. Het grasveld zelf moest opnieuw ingezaaid worden. Dat werd hersteld op kosten van bedrijven uit de agrarische sector.

Uit voorzorg stonden er militaire voertuigen opgesteld op de weg naar het Binnenhof.

Omgevingswet

De boeren demonstreren tegen de nieuwe Omgevingswet waarbij ze vrezen hun vergunningen kwijt te raken, net als tegen de stikstofmaatregelen. „De grond wordt straks gewoon van ons afgepakt”, zegt Mart Coolen, die een pluimveebedrijf nabij Venlo heeft. „Als we pech hebben moeten we onze grond dan afstaan voor stikstofcompensatie tegen een veel te lage prijs”, vult Roel Peters aan. Dat kan gebeuren met gronden nabij de zogeheten Natura 2000-gebieden.

Het zit de boeren vooral dwars dat als hun hele boerderij uitgekocht wordt ze niet langer een nieuw boerenbedrijf mogen beginnen. „Ik wil nog 40 jaar door”, zucht Peters. „Ondertussen kunnen vliegtuigen gewoon rustig doorgaan met veel uitstoot.”

Agenten op de been rond het Malieveld. Ⓒ Mark Mensink

Koekamp

Intussen stroomt het voor het podium bij de Koekamp snel vol met boeren. De opgehangen spandoeken hebben teksten als ’Dit Haagsche communistische afpakbeleid is met elke wet en regel in strijd’ en ’KLM blijft op poten en alle boeren gaan naar de kloten, Schouten opzouten.’ De anderhalve meter afstand wordt daarbij niet in acht genomen, terwijl niemand een mondkapje draagt. Oproepen van de politie om je daaraan te houden, helpen nauwelijks.

„We waren graag thuisgebleven vanwege corona, maar dan zou de wet erdoorheen geduwd worden en zijn wij er straks niet meer”, zegt Sieta van Keimpema van FDF stellig. „Er kan een pandemie zijn, maar de grootste plaag van Nederland zit in de Tweede Kamer.” Luid applaus en getoeter klinkt.

Aan het eind van de ochtend vertrekt de stoet richting Huis Ten Bosch, voor de koning. Daar stond eigenlijk de oorspronkelijke demonstratie gepland. De koning zou door geen handtekening te zetten de nieuwe Omgevingswet kunnen tegenhouden, zo was het idee. Die demonstratie werd echter verboden door de gemeente. In plaats daarvan gaan de boeren met hun trekkers een defilé houden. Bij het verlaten van het Malieveld proberen ze de Utrechtsebaan over te steken, wat tot blokkades en bijna-botsingen met tegemoetkomend verkeer leidt.