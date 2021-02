Sanne (28) kreeg in korte tijd twee keer corona: ’Vermoed dat ik nu Britse variant heb’

Premium Binnenland

Zorgelijke mutatie duikt op in ons land: ’Vaccin moet worden aangepast’

Een zorgelijke mutatie van het coronavirus – E484K – is in Nederland gevonden bij een besmet persoon in de regio Utrecht. Het gaat om een mutatie die al eerder in Zuid-Afrika, het Amazonegebied in Brazilië en recentelijk in de Engelse variant is vastgesteld. Experts noemen de situatie verontrustend ...