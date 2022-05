’Nog één verdachte is zoek’ Weer Nederlander gepakt in Spanje vanwege pillenlabs

Harry P. en de meeste van zijn medeverdachten werden in november 2021 aangehouden tijdens een grootscheepse politieactie op hun woonwagenkamp in Bergeijk. Ⓒ TELEGRAAF

DEN BOSCH - In een omvangrijke Brabantse strafzaak over pillenlabs is dinsdag opnieuw een verdachte in Spanje aangehouden. Het is een 25-jarige Limburger. De officier van justitie zei woensdag bij een voorbereidende zitting dat bovendien nog één verdachte zoek is.