Agenten Egypte naar cel wegens dood activist

Said plaatste voor zijn dood opnames op het internet waar volgens hem agenten op te zien waren die 'de opbrengst' van een huiszoeking bij een drugsonderzoek achterover drukten. Hij werd later uit een internetcafé in Alexandrië gesleurd door de twee agenten en doodgeslagen.

De twee kregen in 2011 al 7 jaar cel, maar dat proces moest over, zo werd in hoger beroep bepaald. Saids dood was een van de factoren die leidde tot de massale protesten die het eind van Mubaraks bewind inluidden. Mubarak trad in februari 2011 noodgedwongen af.