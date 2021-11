Sneeuwpanters overleden na coronabesmetting in dierentuin VS

De dierentuin in Lincoln had vorige maand bekendgemaakt dat naast de sneeuwpanters ook Sumatraanse tijgers positief hadden getest. Verzorgers hadden alarm geslagen omdat de dieren verdachte symptomen vertoonden. De sneeuwpanters stierven volgens de zoo door complicaties die verband houden met hun coronabesmetting. De tijgers Axl en Kumar lijken inmiddels wel volledig te zijn hersteld.

Meerdere diersoorten kwetsbaar

Wereldwijd zijn volgens cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit zeker 252 miljoen coronabesmettingen gemeld onder mensen, maar ook allerlei diersoorten blijken kwetsbaar. Gevlekte hyena’s, tijgers, leeuwen, jaguars en andere dieren hebben positief getest in Amerikaanse dierentuinen, bericht The New York Times.

Vaccin voor dieren

Sommige dierentuinen in de VS proberen hun dieren te beschermen tegen het coronavirus met een experimenteel vaccin van het bedrijf Zoetis. Het is onduidelijk of de dieren in de Lincoln Children’s Zoo ook waren ingeënt.