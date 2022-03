Gevaar loert voor Oekraïense vluchtelingen: ’Prostitutie, gedwongen adoptie en uitbuiting’

Premium Binnenland

Verbazing in Opperdoes over opvang: geen Oekraïense vrouwen met kinderen, maar mannen uit Iran

Het voormalige zorgcentrum Almere in Opperdoes is tot verbazing van de dorpsraad niet alleen in gebruik genomen door vluchtelingen uit Oekraïne. Er verblijven nu ook Iraanse jongemannen, aldus de dorpsraad.