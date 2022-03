Hoe gaat de oorlog nu verder? Experts schetsen vier scenario’s

Buitenland

Oekraïne ruilt Russische officier voor vijf Oekraïners

In de regio Soemi in het noordoosten van Oekraïne is een Russische gevangengenomen officier vrijgelaten in ruil voor de vrijlating van vijf Oekraïense militairen. Dat meldt de gouverneur van de regio, Dmitro Zjivitskii, in een bericht op sociale media. Volgens de gouverneur is het de eerste keer dat...