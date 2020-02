Verdachte verkrachting tienermeisjes ’wilde alleen aandacht’

Van W. werd in oktober 2018 aangehouden, nadat een 15-jarig meisje uit Zaandam bij de politie aangifte had gedaan van verkrachting. Uit het onderzoek dat volgde, bleek dat hij verspreid door het land veel meer slachtoffers had gemaakt.

De Zaandammer legde via chatsites en app-groepen contacten met zijn slachtoffers, die tussen de dertien en zestien jaar oud waren. Als hij hun vertrouwen had gewonnen, vroeg hij hen naaktfoto’s van zichzelf naar hem te sturen. Dat materiaal gebruikte hij vervolgens om ze te dwingen naakt met hem te videobellen, meer foto’s van zichzelf te sturen of seks met hem te hebben. Van twee slachtoffers bemachtigde hij een naaktfoto door te zeggen dat hij kanker had en niet wilde sterven zonder een naakt meisje te hebben gezien. Met de beelden perste hij ze later af.

Verkrachting

Ook probeerde hij ontmoetingen te regelen, zoals gebeurde met het slachtoffer uit Zaandam. Daarbij stuurde hij al snel aan op seks, waarbij hij volgens het meisje dwang gebruikte en beeldopnames maakte. Met de dreiging die beelden te verspreiden zette hij haar later onder druk, heeft ze verklaard.

Van W. zegt „enorm geschrokken” te zijn van de verklaringen van zijn slachtoffers. Hij was „zo bezig mijn eigen zelfbeeld op te krikken” dat hij de signalen die de meisjes uitzonden „volkomen moet hebben gemist”, zei hij.

Kinderporno

Voor het proces tegen Van W., ook beschuldigd van het maken en bezitten van kinderporno, zijn drie dagen uitgetrokken. Vanaf woensdagmorgen is het woord aan zijn slachtoffers. Uiterlijk donderdagochtend volgt de eis.