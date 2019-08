Bolsonaro stelt voorwaarden voor G7-hulpaanbod

„Hij noemde me een leugenaar. En toen heeft hij volgens mijn informatie de soevereiniteit van het Amazonegebied in twijfel getrokken”, aldus Bolsonaro.

De G7-landen hadden op de top in het Franse Biarritz besloten om 20 miljoen euro uit te trekken voor noodhulp aan Brazilië om de bosbranden in de Amazone te helpen bestrijden. De Franse president Emmanuel Macron beschreef de Amazone ook als een „gemeenschappelijk goed” vanwege het belang ervan voor wereldwijde klimaatbescherming.

„Om Frankrijk, dat de beste bedoelingen heeft, te spreken of iets aan te nemen, moet hij eerst deze opmerkingen terugnemen”, zei Bolsonaro. Eerder had zijn stafchef Onyx Lorenzoni gesuggereerd dat Brazilië de hulp niet zou accepteren. Het geld is misschien beter besteed bij de herbebossing in Europa, zei Lorenzoni voor nieuwssite G1.

Bolsonaro bevestigde dit niet. „Heb ik dat gezegd?”, vroeg hij de journalisten voor zijn woning. „Heb ik gesproken? Heeft Jair Bolsonaro gesproken?”