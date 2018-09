Initiatiefnemers Gay Pride geëerd

Ernst Verhoeven, Peter Kramer en Siep de Haan stonden in 1996 met Gay Business Amsterdam aan de wieg van het homo-evenement en hebben de organisatie 10 jaar gedaan. Hoogtepunt van de Amsterdam Gay Pride is de extravagante botenparade, die ieder jaar tienduizenden bezoekers trekt. Volgens de gemeente is mede dankzij hun inzet het evenement uitgegroeid tot een van Europa's grootste prides.

De Andreaspenning gaat naar mensen die voor Amsterdam een grote prestatie met een landelijke uitstraling hebben verricht. Eerder kregen onder anderen André Kuipers, Nelly Frijda en Maurice de Hond de onderscheiding al.